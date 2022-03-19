Названы лучшие жены среди знаков зодиака

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Астрологи рассказали, женщины каких знаков зодиака являются хорошими супругами. Они назвали шесть знаков зодиака, из представительниц которых получаются лучшие жены.

Женщины-Раки готовы создавать уютное гнездышко и с детства мечтают о крепкой семье. Они могут долго находиться в поисках нужной пары, но свою половинку все же встречают. Единственный минус для мужчин состоит в том, что они не отдают своего и свобода супруга уже стоит под вопросом.

Для Тельцов дом и семья стоят на первом месте. Они будут тщательно охранять все, что касается их близких. Женщины-Тельцы выполняют свои обязательства, но и к мужчинам бывают требовательны.

Спокойствие, рассудительность, мудрость и другие положительные качества ставят Деву на третье место. Она может руководить положением в семье, но имеет достаточно ума, чтобы супругу оставлять главные позиции. Поддерживает его и вдохновляет. Трудность состоит в том, чтобы Деву уговорить стать женой.

Женщина-Весы, имея мягкую и нежную натуру, станет хорошей женой. Она не будет ревновать без повода, с ней легко в общении, но вместе с тем Весы знают себе цену и хотят иметь равные права. Единственный минус всех представителей этого знака — перепады настроения, с чем придется мириться.

Рыбы знают, как себя вести с мужчинами, если что-то хотят получить. Но взамен они тоже готовы проявлять ласку и внимание. Они мягкие и ранимые. С этим придется считаться мужу, чтобы ненароком не обидеть избранницу.

Козероги сложные, на первый взгляд, натуры, потому что стремятся во всем найти идиллию. Но на короткую интрижку они не пойдут. Поэтому муж может быть уверен в верности своей супруги. Они ставят перед собой высокую планку и не дают расслабляться партнеру. Для счастливой жизни им нужно быть равными, сообщается на портале Rsute.

Найти общий язык с мамой возлюбленного — часто непростая задача. Астрологи считают, что на характер человека в том числе влияет и знак зодиака, под которым он родился. Таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала «Вечерней Москве», как наладить отношения со свекровью в зависимости от ее даты рождения.