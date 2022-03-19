Компьютерное зрение поможет столичным врачам в 29 направлениях лучевых исследований

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Искусственный интеллект (ИИ) внедрят в Москве в анализ еще 29 направлений исследований. ИИ будет помогать выявлять на снимках туберкулез, эмфизему легких, инсульт и другие заболевания. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Применение искусственного интеллекта мы расширим до 29 направлений, — сообщила она.

Заммэра добавила, что изначально нейтросети помогали с анализом снимков на наличие признаков коронавируса. Позже их функционал масштабировался, а точность алгоритмов стала возрастать, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого столичные разработки в сфере искусственного интеллекта вошли в национальные стандарты по его использованию в клинической медицине. Благодаря документам, которые принял Росстандарт, процесс внедрения ИИ в работу врачей будет ускорен.

Ракова также рассказала, что московские рентгенологи с помощью сервиса на основе технологии искусственного интеллекта обработали почти пять миллионов снимков за два года. Она отметила, что город продолжает развивать эксперимент по использованию компьютерного зрения для анализа лучевых исследований. Ракова добавила, что компьютеры смогут определять симптомы туберкулеза, инсульта и других патологий.

Так, за два года в эксперименте участвовали 50 сервисов ИИ от 22 компаний-разработчиков из России и других государств.