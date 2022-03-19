Московские школьники выступят на заключительном этапе всероссийской олимпиады

Фото: Пресс-служба проекта «Флагманы образования»

В России стартовал финальный этап Всероссийской олимпиады школьников, который продлится до 30 апреля.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, в 2022 году треть от всех приглашенных на финальный этап школьников — это учащиеся из Москвы.

— Это показывает лидерство столичного образования и дает уверенность в том, что ребята прекрасно выступят и покажут хорошие результаты. При этом Москва активно делится своими педагогическими находками со всеми регионами, — добавил специалист.

Финалы по таким предметам, как химия и французский язык, пройдут раньше остальных. Школьники будут состязаться в Москве и в Нижнем Новгороде.

В общей сложности соревнования проведут в 10 субъектах России, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого свыше 20 тысяч выпускников зарегистрировались для участия в столичном конкурсе по межпредметным знаниям «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента образования и науки в среду, 16 марта. Уточняется, что самым востребованным направлением стало медицинское.