Российские военные уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ под Одессой с помощью удара береговых ракетных комплексов «Бастион». Об этом в субботу, 19 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ВС РФ уничтожили комплексы в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское, передает РИА Новости.

18 марта Вооруженные силы России уничтожили стоянку с боевыми самолетами на авиазаводе Львова. ВКС за минувшие сутки также ликвидировали в ходе операции 54 военных объекта. Кроме того, средствами ПВО был сбит в воздухе один украинский беспилотник.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.