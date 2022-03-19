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Пожар произошел в автосервисе в Измайловском проезде

Полина Долганова

Происшествия
Пожар произошел в автосервисе в Измайловском проезде
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Измайловский проезд, 7А Карта всех событий

Возгорание произошло в автосервисе по адресу Измайловский проезд, 7а. Об этом в субботу, 19 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В результате случившегося внутри объекта загорелись три автомобиля.

Уточняется, что внутри автосервиса находятся газовые баллоны.

Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

Недавно московский департамент средств массовой информации и рекламы объявил о мерах, направленных на предупреждение пожаров, а также на предупреждение гибели и травмирования людей во время возгораний.

Это было сделано в соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Москвы от 1 марта 2022 года.

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