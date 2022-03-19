Рогозин: США могут отключить Россию от GPS

Фото: ЦИК РФ

Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения России от GPS (Global Positioning System). Об этом в субботу, 19 марта, сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что россияне не должны переживать по этому поводу, так как в России есть ГЛОНАСС.

— Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения РФ от GPS? Я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос, — рассказал глава корпорации, чьи слова приводит ТАСС.

Он добавил, что российская система ГЛОНАСС не уступает своему западному аналогу.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции в отношении России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.