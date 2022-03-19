«Очередь дойдет до вас»: Кадыров призвал националистов на Украине сложить оружие

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал националистам, находящимся на территории Украины, сложить оружие, иначе могут последовать карательные меры.

— Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором времени очередь дойдет до вас, — написал глава республики на своей странице в Telegram.

По его словам, если националисты не сложат оружие, чеченские военные добровольно «выбьют» его из рук.

По словам Кадырова, чеченские военнослужащие слаженно и оперативно выполняют свой долг в зоне боевых действий.

Он подытожил, что националистические батальоны продолжают «бегать без оглядки», что не дает особых результатов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.