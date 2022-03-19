Водитель повредил в Подмосковье восемь машин в попытке скрыться от ДПС

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Восемь автомобилей были повреждены водителем в Подмосковье в попытке скрыться от ДПС. Об этом «ВМ» сообщила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в субботу, 19 марта.

— 19 марта на улице Горького в городе Королеве в ходе патрулирования сотрудники ДПС попытались остановить иномарку, водитель которой двигался с нарушением правил дорожного движения, — сказала представитель ведомства.

Затем он повредил восемь припаркованных машин, а потом скрылся вместе с пассажирами. Вскоре правоохранители нашли 21-летнего нарушителя и доставили его в полицию.

МВД, уточнила она, выясняет обстоятельства произошедшего. Решение будет принято по результатам проверки, заключила Петрова.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на пять процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше двадцати лет. На втором месте — водители старше сорока пяти лет.