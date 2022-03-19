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В Германии предупредили о необеспеченности страны газом следующей зимой

Иван Юминов

Экономика
В Германии предупредили о необеспеченности страны газом следующей зимой
Фото: Unsplash

Газоснабжение Германии до сих пор не обеспечено на следующую зиму. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в субботу, 19 марта.

— Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность, — сказал чиновник.

Возможен и эффект домино, когда сбой на определенном этапе поставок газа приведет к нехватке на других объектах, отметил Хабек в эфире радио Deutschlandfunk.

Эксперт Станислав Митрахович рассказал «ВМ», что в ближайшее время европейцы замерзать не будут, однако газа все равно потребуется много для электрогенерации. Если лето будет жарким, то придется больше пользоваться кондиционером, а в конкретные дни может не хватать выработки от возобновляемых источников энергии.

Если европейцы введут против России энергетическое эмбарго, то при таких ценах на газ, как сейчас, проблемы для их промышленности станут еще серьезнее, добавил Митрахович. Конечно, газ обычно не законтрактовывается по спотовым ценам, компании предпочитают долгосрочные контракты, где расценки ниже, в том числе с Россией, заключил он.

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