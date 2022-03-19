Минтруд анонсировал индексацию социальных пенсий в России

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Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6 процента с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда в субботу, 19 марта.

— Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6 процента. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу, — говорится в сообщении.

Для реализации изменений из бюджета до конца года направят 33,7 миллиарда рублей. Индексация затронет порядка четырех миллионов получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, отмечает ТАСС.

28 января Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС. По общему правилу работодатели, как уточняется, платят 22 процента с зарплаты работника в ПФР в пределах облагаемой базы и десять процентов с заработка, превышающего ее.

При этом им также необходимо заплатить 5,1 процента в Фонд ОМС и 2,9 процента в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы. Министерство предлагает установить единый круг застрахованных лиц.

8 марта президент России Владимир Путин подписал закон о мерах в социальной сфере и экономике в условиях санкций. Так, правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года.