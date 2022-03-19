Кадыров объявил о захвате «бандеровской базы» на Украине

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Вооруженные силы России отбили «бандеровскую базу» на Украине, освободив мирных жителей. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 19 марта.

— На этот раз российскими войсками была отбита очередная хорошо укрепленная бандеровская база. В ходе этой блестящей операции была освобождена большая группа мирных жителей, которых нацики удерживали все это время без воды, еды и медицинской помощи, — сказал политик.

Гражданских вывезли в безопасное место, а чеченские бойцы предоставили им питание и лекарства, добавил он. Военные из республики достойно решают поставленные руководством России задачи, написал Кадыров в Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.