Конашенков сообщил о задержании сотрудника СБУ в Донбассе

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России прорвали оборону батальона «Айдар» и продвинулись на пять километров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 19 марта.

— Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведут бой с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне, — сказал военный.

Войска ЛНР, по его данным, вышли к северной окраине города Лисичанска. За минувшие сутки ВКС поразили 59 военных объектов Украины, среди которых три командных пункта, а также 51 место скопления боевой техники.

Средствами ПВО сбиты в воздухе пять беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2». При этом российским военным, уточнил Конашенков, добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям.

Служащий принимал участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах, добавил генерал. Сотрудник СБУ передал сведения в отношении лиц, привлеченных к ведению диверсионной деятельности в Донбассе, приводит слова Конашенкова Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.