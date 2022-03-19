Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Конашенков сообщил о задержании сотрудника СБУ в Донбассе

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Конашенков сообщил о задержании сотрудника СБУ в Донбассе
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России прорвали оборону батальона «Айдар» и продвинулись на пять километров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 19 марта.

— Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведут бой с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне, — сказал военный.

Войска ЛНР, по его данным, вышли к северной окраине города Лисичанска. За минувшие сутки ВКС поразили 59 военных объектов Украины, среди которых три командных пункта, а также 51 место скопления боевой техники.

Средствами ПВО сбиты в воздухе пять беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2». При этом российским военным, уточнил Конашенков, добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям.

Служащий принимал участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах, добавил генерал. Сотрудник СБУ передал сведения в отношении лиц, привлеченных к ведению диверсионной деятельности в Донбассе, приводит слова Конашенкова Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Читайте также:
Игорь Конашенков Минобороны СБУ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте