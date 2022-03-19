WP: Запад обеспокоен позицией Зеленского на переговорах с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Запада, оказался перед мучительным выбором на переговорах с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в субботу, 19 марта.

— По словам дипломатов, перспективы заключения соглашения в ближайшем будущем выглядят мрачно, однако неоднозначные сигналы Зеленского о том, насколько он близок к договоренностям, только усилили тревогу относительно того, в каком направлении идут переговоры, — говорится в материале.

Ряд стран «на восточном фланге» НАТО выступает против мирных договоренностей, уточнили собеседники. Происходящее, как следует из статьи, заставляет Зеленского рассмотреть возможность уступок России.

Однако конкретные составляющие каких-либо договоренностей являются загадкой для лидеров Запада. Те оценки, которые дает переговорам Зеленский, противоречат высказываниям советника главы его офиса Михаила Подоляка, отмечает The Washington Post.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.