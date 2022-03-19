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Выставка о крестьянском быте открылась в Музее-заповеднике «Коломенское»

Иван Юминов

Развлечения
Выставка о крестьянском быте открылась в Музее-заповеднике «Коломенское»
Фото: mos.ru / Юлия Иванко
Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

Выставка «Загадай-ка мне загадку. Крестьянский быт в пословицах и поговорках» открылась в Музее-заповеднике «Коломенское». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 19 марта.

— Расположившаяся в комплексе «Усадьба коломенского крестьянина», она рассказывает о предметах обихода, увековеченных в устном народном творчестве. Сегодня многие из них уже не используются — увидеть их можно лишь в музеях, однако пословицы и поговорки о них живут в нашей речи и сейчас, — говорится в сообщении.

Так, одна из загадок посвящена ухвату — довольно востребованному предмету в избе. С помощью металлической рогатки на длинном черенке доставали из горячей печи горшки с едой. Например, существует такая загадка: «Рогат, да не бык, хватает, да не сыт, людям отдает, а сам на отдых идет».

Когда-то каждый ребенок знал ответ на загадку, которая звучит так: «Стоит Трошка на одной ножке, крошит крошки». Речь в ней идет про светец, приспособление, предшествовавшее современным осветительным приборам.

В крестьянском быту трудно было обойтись без коромысла. Это приспособление упоминается во многих загадках. Одна из них звучит так: «Что за коромысло через реку повисло?» Речь в ней идет о радуге, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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