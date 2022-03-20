«Начало нового астрологического года»: ясновидящая назвала день, когда сбываются все мечты

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В 2022 году день весеннего равноденствия приходится на период 20–21 марта. Древние славяне верили: в этот день важно наполнить сердце радостью, допуская в себя только приятные эмоции и светлые мысли. Стихии воды и огня наши предки использовали для очищения души и тела. 21 марта — день начала нового астрологического года, поэтому мощную энергию нужно использовать себе во благо, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» шаманка и ясновидящая Кажетта.

По словам ясновидящей, пробуждение природы от зимнего сна — момент, когда мысли и действия обретают особую силу.

— Мы наполняемся жизненной энергией, которая помогает воплотить желания и мечты, — отметила Кажетта.

Она порекомендовала постараться вступить в новый период без обид и печалей.

— Отпустите тревогу, простите своих обидчиков, не допускайте злых мыслей. Искупайтесь — вода поможет смыть накопленный за год негатив, очистить тело от болезней, — пояснила шаманка.

По ее словам, хорошей традицией считается уборка в доме. Лучше делать ее всей семьей: это поможет наладить и укрепить отношения между родственниками.

— Славяне встречали праздник, собирая в доме гостей и отправляясь на шумные гулянья. Чем больше блюд было на столе, тем более удачным для хозяев становился год. По старым традициям в честь празднования прихода весны выпекали блины в количестве, кратном восьми (16, 24 и т. д.). Таким образом славяне задабривали бога весны и Солнца — Ярилу. Блинами угощали родственников и знакомых, — рассказала Кажетта.

Она также пояснила, что День богини Весты, согласно поверью, несет женское начало, поэтому 21 марта можно сделать подарки любимым женщинам. Друзей и родственников принято угощать выпечкой в виде птиц, которые символизируют начало пробуждения дикой природы.

— Все желания, загаданные в день весеннего равноденствия, обязательно исполнятся. Доверьте свои мечты богине Весны, которая поможет осуществить заветные планы, — заключила ясновидящая.

У многих людей весна ассоциируется с переменами в жизни. Кто-то спешит сменить прическу, другие хватаются за более глобальные вещи. Ясновидящая Кажетта перечислила знаки зодиака, у представителей которых жизнь круто изменится этой весной.