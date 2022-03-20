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Зеленский заявил о приостановке деятельности некоторых партий

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил о приостановке деятельности некоторых партий
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о приостановке некоторых оппозиционных партий страны. Эта мера распространяется на период военного положения.

В список партий вошли: «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Партия Шария»; «Наши»; «Оппозиционный блок»; «Левая оппозиция»; «Союз левых сил»; «Держава»; «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; «Социалистическая партия Украины»; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо».

— Миинистерству юстиции поручено немедленно в установленном порядке обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил, — передает ТАСС слова из видеообращения Зеленского.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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