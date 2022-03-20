Жителей Германии призвали есть меньше мяса ради «борьбы» с Россией

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Немцы должны уменьшить потребление мяса ради «борьбы» с Россией, которая якобы использует экспорт продовольствия в качестве оружия. С таким заявлением выступил глава Министерства сельского хозяйства Германии Джем Оздемир в интервью изданию Spiegel.

— Очевидно, это так, — ответил он на вопрос, использует ли Москва поставки продовольственных товаров как оружие.

Министр выразил уверенность, что РФ «использует свою экспортную мощь». Он порекомендовал соотечественникам осознанно совершать покупки и «выбрасывать меньше продуктов».

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол призвал европейцев понизить температуру своих обогревателей на один градус для того, чтобы «сэкономить на газе и уменьшить зависимость от российского импорта». По его словам, поставку энергоносителей Россия «использует в качестве оружия».

13 марта немецкий министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что газоснабжение Германии до сих пор не обеспечено на следующую зиму. Он отметил, что если будут прерваны поставки из России, то у страны будет недостаточно газа, «чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность».