Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жителей Германии призвали есть меньше мяса ради «борьбы» с Россией

Анастасия Колоскова

В мире
Жителей Германии призвали есть меньше мяса ради «борьбы» с Россией
Фото: Pixabay

Немцы должны уменьшить потребление мяса ради «борьбы» с Россией, которая якобы использует экспорт продовольствия в качестве оружия. С таким заявлением выступил глава Министерства сельского хозяйства Германии Джем Оздемир в интервью изданию Spiegel.

— Очевидно, это так, — ответил он на вопрос, использует ли Москва поставки продовольственных товаров как оружие.

Министр выразил уверенность, что РФ «использует свою экспортную мощь». Он порекомендовал соотечественникам осознанно совершать покупки и «выбрасывать меньше продуктов».

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол призвал европейцев понизить температуру своих обогревателей на один градус для того, чтобы «сэкономить на газе и уменьшить зависимость от российского импорта». По его словам, поставку энергоносителей Россия «использует в качестве оружия».

13 марта немецкий министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что газоснабжение Германии до сих пор не обеспечено на следующую зиму. Он отметил, что если будут прерваны поставки из России, то у страны будет недостаточно газа, «чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность».

Читайте также:
Россия Германия Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте