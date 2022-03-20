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Столичные врачи за сутки вылечили еще 988 пациентов от коронавирусной инфекции

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили еще 988 пациентов от коронавирусной инфекции
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили еще 988 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в воскресенье, 20 марта.

Таким образом, за весь период пандемии ковида в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни 2 533 045 пациентов.

За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 928 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализировали в медицинские учреждения 116 человек, 145 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Столичные врачи за сутки вылечили еще 988 пациентов от коронавирусной инфекции Фото: оперштаб Москвы

За сутки скончался 31 человек, говорится в сообщении оперштаба.

Всего в России за прошедшие сутки выявили 31 035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В связи с улучшением эпидемической ситуации мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение масок. Решение вступило в силу 15 марта. Глава города также отменил обязательные меры по борьбе с коронавирусом на предприятиях и в организациях: измерение температуры тела работников, установку разделительных перегородок на рабочих местах.

Собянин отметил, что снятие ограничений в нынешней ситуации поможет предприятиям бизнеса, которые испытывают сильное давление из-за вводимых западными странами антироссийских санкций.

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