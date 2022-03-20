Мишустин поручил предоставить субсидии компаниям, берущим на работу молодежь

Фото: Администрация президента РФ

Компании, которые возьмут на работу сотрудников моложе 30 лет, смогут получить государственную поддержку в виде субсидий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Уточняется, что речь идет о приеме на работу отдельных категорий россиян до 30 лет: выпускников колледжей и вузов без опыта трудоустройства, людей, не имеющих среднего или высшего образования, детей-сирот, инвалидов и родителей несовершеннолетних детей.

В правительстве отметили, что размер субсидии буде равен трем минимальным размерам оплаты труда, которые будут увеличены исходя из районного коэффициента, числа трудоустроенных и суммы страховых взносов.

Работодатель сможет рассчитывать на первый платеж уже через месяц после трудоустройства, на второй — спустя три месяца, третий — через полгода.

Получить государственную поддержку можно, обратившись в центр занятости для подбора сотрудников на имеющиеся вакансии.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в ближайшем будущем россияне, которым грозит увольнение, смогут обратиться в службу занятости. Он отметил, что в стране нельзя допустить безработицы из-за антироссийских санкций.