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Угроза взрыва на Останкинской телебашне не подтвердилась

Евгений Белоусов

Происшествия
Угроза взрыва на Останкинской телебашне не подтвердилась
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

Угроза взрыва на Останкинской телебашне не подтвердилась. Об этом «Вечерней Москве» сообщил ее источник в экстренных службах города в воскресенье, 20 марта.

По словам собеседника «ВМ», угроза взрыва, к счастью, оказалась ложной.

На Останкинскую телебашню ранее поступило сообщение об угрозе взрыва. Эвакуация людей не проводилась, но в здании телебашни работал кинолог.

Кроме того, в начале марта неизвестные сообщили о «минировании» московского аэропорта Шереметьево. Однако проверка выявила отсутствие взрывоопасных веществ на территории аэропорта.

15 марта на Курский вокзал поступило сообщение об угрозе взрыва. При этом руководство вокзала решило не проводить эвакуацию людей. Курский вокзал продолжил работу в штатном режиме.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 14 марта сообщила об эвакуации нескольких десятков человек из судов в связи с возможным «минированием».

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