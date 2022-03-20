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Замкомандующего Черноморским флотом погиб в бою под Мариуполем

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Замкомандующего Черноморским флотом погиб в бою под Мариуполем
Фото: Минобороны РФ

Заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Палий погиб в бою под Мариуполем. Об этом сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в воскресенье, 20 марта.

По ее словам, Палий погиб в ходе проведения российской военной спецоперации на Украине.

— Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе, — написала Алтабаева в своем Telegram-канале.

Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище в 1992 году. На следующий год, отказавшись принимать украинскую военную присягу, убыл на Северный флот.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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