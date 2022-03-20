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Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 112/1 Карта всех событий

Автомобиль выехал на тротуар в результате ДТП на Ленинградском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 20 марта.

Уточняется, что водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие. Сейчас на месте работают оперативные службы города.

— Движение в сторону области осуществляется по трем полосам из пяти. По возможности объезжайте данный участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на пять процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше двадцати лет. На втором месте — водители старше сорока пяти лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.