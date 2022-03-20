Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автомобиль выехал на тротуар в результате ДТП на Ленинградском шоссе

Евгений Белоусов

Происшествия
Автомобиль выехал на тротуар в результате ДТП на Ленинградском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 112/1 Карта всех событий

Автомобиль выехал на тротуар в результате ДТП на Ленинградском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 20 марта.

Уточняется, что водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие. Сейчас на месте работают оперативные службы города.

— Движение в сторону области осуществляется по трем полосам из пяти. По возможности объезжайте данный участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на пять процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше двадцати лет. На втором месте — водители старше сорока пяти лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

Читайте также:
Транспорт Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте