Автомобиль выехал на тротуар в результате ДТП на Ленинградском шоссе
Автомобиль выехал на тротуар в результате ДТП на Ленинградском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 20 марта.
Уточняется, что водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие. Сейчас на месте работают оперативные службы города.
— Движение в сторону области осуществляется по трем полосам из пяти. По возможности объезжайте данный участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Статистика ГИБДД
Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на пять процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.
За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше двадцати лет. На втором месте — водители старше сорока пяти лет.
Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.