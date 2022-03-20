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ФРГ договорилась о долгосрочном энергетическом партнерстве с Катаром

Евгений Белоусов

В мире
ФРГ договорилась о долгосрочном энергетическом партнерстве с Катаром
Фото: Pixabay

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек во время визита в Катар договорился о кооперации в энергетической сфере, что в будущем предусматривает возможность поставок в ФРГ сжиженного природного газа (СПГ). Об этом стало известно в воскресенье, 20 марта.

— В лучшем случае Германия получает контрактные гарантии того, что что-то может быть поставлено с расширением европейской и, прежде всего, германской инфраструктуры, — подчеркнул Хабек.

Расширение инфраструктуры предполагает, в частности, создание отсутствующих до сих пор в Германии терминалов СПГ. Теперь эти терминалы должны быть построены как можно быстрее, передает телеканал Welt.

До этого Хабек высказал мнение, что Германия до конца года может решить вопрос с зависимостью от поставок нефти и угля из России.

10 марта агентство Reuters, ссылаясь на проект декларации к саммиту лидеров ЕС, сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказываться от приобретения нефти, угля и газа из России. Это решение связано с событиями на Украине. В материале отметили, что для ЕС настал поворотный момент, потому что Российская Федерация является для него крупнейшим поставщиком, который обеспечивает почти половину газа. Так, наиболее зависимы от российской энергии Италия, Венгрия и Австрия.

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