Reuters: Евросоюз строит план по отказу от российского газа и нефти

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Евросоюз планирует постепенно отказываться от приобретения нефти, угля и газа из России. Это решение связано с событиями на Украине. Об этом в четверг, 10 марта, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на проект декларации к саммиту лидеров Евросоюза.

В декларации отмечается, что для ЕС настал поворотный момент, потому что Российская Федерация является для него крупнейшим поставщиком, который обеспечивает почти половину газа. Так, наиболее зависимы от российской энергии — Италия, Венгрия и Австрия.

— Столкнувшись с растущей нестабильностью и стратегической конкуренцией, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год, — говорится в тексте документа, пишет агентство.

7 марта вице-премьер Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от нефти из России. По его словам, цена на топливо способна превысить 300 долларов за баррель, если страны перестанут покупать ее в России.

8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России. Он уточнил, что Вашингтон понимает о неспособности Брюсселя поддержать данную меру. В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет вслед за США отказываться от импорта энергоносителей из России.