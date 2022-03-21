Экономист рассказал о древнем правиле накопления денег

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Правильно сделанные сбережения полезны как для экономики страны, так и для населения. При формировании своих сбережений следует руководствоваться издревле известным принципом. О нем «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По словам эксперта, традиционный способ формирования сбережений — откладывание части дохода.

— Известное древнее правило — откладывайте десятину, то есть 10 процентов от своего дохода, — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что национальной экономике выгодно, когда население хранит сбережения в банковских вкладах. Таким образом средства оказываются в деле. Если же деньги хранятся дома, то они выпадают из экономического оборота. Такая ситуация не эффективна и невыгодна никому.

По мнению экономиста, пока не рекомендуется делать валютные вклады или инвестировать деньги в ценные бумаги и акции.

— Локально сейчас хорошая ситуация, когда можно вложить свободные рубли в банк на выгодных условиях — больше 20 процентов годовых на 3–6 месяцев. Если есть свободные рубли, то имеет смысл отнести их в надежный банк под указанный процент, — заключил собеседник «ВМ».

Подробнее о том, как правильно копить деньги, читайте в материале «ВМ».