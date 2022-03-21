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Осенью 2022 года в Хамовниках завершится капремонт доходного дома 1914 года

Евгений Белоусов

Город
Осенью 2022 года в Хамовниках завершится капремонт доходного дома 1914 года
Фото: Пресс-служба ФКР Москвы
Россия, Москва, Чистый переулок, 8с2 Карта всех событий

Осенью 2022 года в Хамовниках завершится капитальный ремонт доходного дома 1914 года постройки. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы в понедельник, 21 марта.

В шестиэтажном жилом доме заменили сеть электроснабжения. Сейчас в нем проходят ремонтные работы подъезда. С наступлением положительных температур стартует капремонт фасада и крыши объекта. Также запланирован капремонт подъездов дома. Работы завершатся осенью 2022 года.

Жилой дом выполнен в стиле неоклассицизм. В рамках капитального ремонта фасад расчистят от старого красочного слоя, а после — заделают трещины, произведут расшивку и зашивку швов, а затем окрасят разбеленным красным цветом.

Кроме того, покрасят в белый цвет декоративные элементы дома. Тем самым специалисты вернут зданию его исторический облик. Также запланирован капитальный ремонт крыш дома.

До этого сообщалось, что специалисты капитально отремонтируют доходный дом 1913 года постройки в Красносельском районе Москвы. Жилое здание построено в стиле позднего модерна. Украшает дом майолика с завода Саввы Мамонтова.

По итогам прошлого года объемы капитального ремонта в столице составили более 20 процентов в общем выполнении по России.

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