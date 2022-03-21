Песков: Эмбарго на российскую нефть «ударит по всем»

Фото: Администрация президента РФ

Обсуждаемое в Евросоюзе эмбарго на поставки российской нефти сильно ухудшит энергобаланс в Европе и негативно повлияет не только на РФ. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Действительно, насколько мы знаем, тема эмбарго на поставки [российской] нефти активно обсуждается. Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причем повлияет очень серьезно, вообще на мировой нефтяной рынок. <...> Европейцам придется тяжело. Наверное, это решение, которое ударит по всем, — пояснил пресс-секретарь президента.

Он также добавил, что введение эмбарго скажется на энергобалансе на континенте, но никак не повлияет на США, передает ТАСС.

Отказ Европы от российской нефти грозит ответными санкциями России, из-за которых многие европейские страны останутся практически без отопления и электричества. Скорее всего, Европа не решится на подобный шаг. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.