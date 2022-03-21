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Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram в обход ограничений

Георгий Соланович

Общество
Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram в обход ограничений
Фото: Unsplash

Пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок и использование социальных сетей после возможного запрета корпорации Meta в России. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил представитель Генпрокуратуры в Тверском суде Москвы.

— Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются продуктами Meta, — заявил он.

Прокурор подчеркнул, что после возможного запрета Meta блокировку можно будет обойти. Кроме того, у большинства граждан РФ уже есть аккаунты в Facebook и Instagram, передает РИА Новости.

Тверской суд столицы отказал представителям компании Meta в прекращении делопроизводства о запрете деятельности компании на территории РФ в связи с экстремистской деятельностью. Об этом стало известно в понедельник, 21 марта.

Кроме того, представители компании заявили ходатайство о перенаправлении дела в Таганский районный суд, поскольку экстремистскую деятельность в действиях Meta выявил Роскомнадзор.

Ранее Meta попросила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности в РФ. Более того, корпорация запросила судебную инстанцию назначить лингвистическую экспертизу послуживших основанием для заявления Генпрокуратуры высказываний.

11 марта компания Meta разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram в отношении российских военных, осуществляющих спецоперацию на территории Украины. Позднее вице-президент Meta Ник Клегг рассказал, что новые правила в отношении высказываний об армии России будут применяться лишь на Украине.

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