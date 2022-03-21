Двенадцать детских садов откроют в Подмосковье до конца года

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До конца 2022 года на территории Московской области откроют еще двенадцать дошкольных учреждений. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

— Нам осталось в этом году открыть 12 новых детских садов. Это почти 2,5 тысячи мест в этих садах в восьми округах, — рассказала она в ходе совещания властей региона.

По словам Федотовой, три из двенадцати детских садов еще не ввели в эксплуатацию. Степень их готовности оценивается в 70–92 процента. Остальные учреждения откроются в ближайшее время.

В 2022 году на внебюджетные средства на территории Московской области возведут восемь общеобразовательных школ, шестнадцать дошкольных учреждений, восемнадцать объектов здравоохранения. Также регион является лидером по вводу жилья, передает РИАМО.

До конца текущего года на территории Юго-Восточного административного округа Москвы построят пять детских садов. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. При этом четыре детских учреждения появятся в Некрасовке.