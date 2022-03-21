Пушилин сообщил о нескольких тысячах националистов в Мариуполе

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Несколько тысяч представителей нацбатальнов Украины находятся в Мариуполе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник, 21 марта.

— Пока можно говорить, что еще несколько тысяч представителей нацбатов там сконцентрированы. Основной их укрепрайон — завод «Азовсталь», — сказал политик.

Город не сможет быть полностью безопасным «завтра или послезавтра», уточнил он. У жителей Мариуполя нет информации о гуманитарных коридорах, отметил Пушилин в эфире «России 1».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.