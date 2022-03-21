На Украине раскрыли подробности нового раунда переговоров с Россией

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Переговоры делегаций России и Украины 21 марта продолжались полтора часа. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа», украинский делегат Давид Арахамия.

— Встреча (в онлайн-формате — прим. «ВМ») была уже. С 10:30 до 12:00 была официальная делегация, — сказал политик.

После этого возобновился формат рабочих групп, добавил он. Делегации продолжат работу в течение всего дня, приводит слова Арахамии ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.