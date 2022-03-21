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Светодинамический фонтан расконсервировали в музее-заповеднике «Царицыно»

Араз Салехов

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Светодинамический фонтан расконсервировали в музее-заповеднике «Царицыно»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Уникальный светодинамический музыкальный фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» расконсервировали после зимы. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, перед началом сезона происходят промывка всех сооружений специальным раствором, а также тщательная проверка работы всех систем, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

— Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации светодинамического фонтана... Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывается специальным надувным куполом. Сегодня конструкция была демонтирована, стартовали работы по подготовке фонтана к открытию, — рассказал Бирюков.

Видео: Городское хозяйство Москвы

Заммэра рассказал, что минувшей зимой воздух в Москве был чище, чем в прошлом году. По его словам, средние концентрации основных загрязняющих веществ не превышали установленных нормативов.

Помимо этого, Бирюков сообщил, что городские фонтаны почти полностью готовы к началу сезона. Он напомнил, что обычно запуск фонтанов происходит в апреле.

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