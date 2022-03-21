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Эксперт сообщил, что в России не возникнет дефицита зерна

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт сообщил, что в России не возникнет дефицита зерна
Фото: Pexels

Дефицита зерна в России опасаться не стоит: в стране есть запасы и активно ведется производство. Об этом рассказал председатель СПК «Колхоз «Гигант» в Ставропольском крае Александр Ворожко.

Он отметил, что Россия ежегодно экспортирует большой объем зерна за границу, так что о дефиците не может быть и речи.

— Какой дефицит, если мы по сорок с лишним миллионов тонн зерна продаем за границу. Если мы кормим Турцию, Египет, Ливию, Сирию и всех остальных. Все есть. Всего хватит, — отметил Ворожко в комментарии Life.ru.

Он подчеркнул, что не нужно создавать панику относительно запасов зерна в стране.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. По ее словам, никаких предпосылок для дефицита указанных продуктов питания в условиях санкционного давления в России не наблюдается, передает ФАН.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии дефицита поставок жизненно важных лекарств. Фармкомпании подтверждают поставку препаратов на российский рынок.

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