Минобороны рассказало об уничтожении батареи украинских РСЗО в Киеве

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России эффективно применяют крылатые ракеты в операции на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 21 марта.

— Вынужден прокомментировать слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что якобы Россия воюет только «количеством и крылатыми ракетами». Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты, — сказал генерал.

Данными ракетами, заверил Конашенков, наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре, а не по гражданским объектам. Высокоточный удар по неработающему торговому центру в Киеве уничтожил батарею реактивных систем залпового огня и базу хранения боеприпасов, уточнил он.

Разведка, по его данным, подтвердила координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыла расположение склада с реактивными боеприпасами. Ракетными комплексами «Кинжал» были уничтожены подземные хранилища авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Ивано-Франковской области.

Помимо этого, были ликвидированы склады горючего в Николаевской области. Применение ракеты комплекса «Кинжал» осуществлялось с дистанции более тысячи километров, приводит слова Конашенкова Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.