Участок Мякининского шоссе в Одинцовском городском округе реконструируют

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В Одинцовском городском округе Подмосковья объявили о начале реконструкции участка Мякининского шоссе. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Ремонтные работы начались на Мякининском шоссе на участке от трассы М9 «Балтия» до МКАД. Также строители готовятся к производству геодезических работ, установке дорожных знаков и переустройству инженерных коммуникаций. Завершение работ ожидается во втором квартале 2023 года.

— В Одинцовском городском округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начались подготовительные работы по реконструкции Мякининского шоссе на участке от М9 «Балтия» до МКАД. Общая протяженность реконструируемого участка составит 2,8 километра, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Юго-Восточном административном округе столицы завершили масштабную реконструкцию газорегуляторного пункта (ГРП) «Люблино-1». Отмечается, что благодаря современному высокотехнологичному оборудованию газ потребителям пустили дистанционно из центральной диспетчерской Мосгаза.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ходе реконструкции на Белорусском вокзале. Глава города отметил, что работы на объекте ведутся совместно с РЖД.