Роспотребнадзор предложил смягчить ряд мер против COVID-19 в школах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор предложил смягчить некоторые противоэпидемические меры в общеобразовательных организациях.

В проекте предлагается отменить в местах, где проводится аттестация, соблюдение социальной дистанции между учениками не менее 1,5 метра посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой. Помимо этого, ведомство предложило отменить требование о закреплении отдельного кабинета для каждого класса, где дети обучаются по всем предметам.

При этом проведение массовых мероприятий с участием детей из разных классов в документе запрещается лишь в закрытых помещениях. Предлагается отменить и требование о том, что число детей в отрядах лагерей не должно превышать 75 процентов от проектной вместимости помещения, отмечает ТАСС.

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14 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в столице. Данное решение, как уточняется, было принято в связи с улучшением эпидемической ситуации в городе.

15 марта глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отмену масочного режима в Москве стоит связывать с большим количеством антител к коронавирусу у большей части москвичей. Однако людям, не имеющим иммунитета к ковиду, считает он, стоит продолжать носить маски. По его словам, для вакцинированных масочный режим можно было и вовсе отменить.