Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полиция в Зеленограде задержала мужчину, подозреваемого в кражах автозапчастей

Араз Салехов

Происшествия
Полиция в Зеленограде задержала мужчину, подозреваемого в кражах автозапчастей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска в Зеленограде совместно коллегами из ОМВД России по району Крюково Москвы задержали мужчину, которого подозревают в кражах запчастей с автомобилей. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО.

По данным следствия, двое злоумышленников, передвигаясь на электросамокатах, присматривали машины для хищения с них автозапчастей. С помощью болгарки мужчины вырезали катализатор, прятали его в рюкзак и скрывались.

Также полиция выяснила, что задержанный был причастен к четырем аналогичным эпизодам противоправной деятельности на Георгиевском проспекте, в 18-м и в 20-м микрорайонах. В общей сложности злоумышленники нанесли ущерб на 169 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 36-летний житель Москвы. При этом его подельника на данном этапе обнаружить не удалось.

Видео: Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО

В отношении мужчины возбудили четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». С него взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Западном административном округе Москвы злоумышленники похитили у пожилой жительницы города не менее 850 тысяч рублей с банковского счета. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хищение денежных средств с банковского счета с использованием хакерских атак, специальных технических средств, методов социальной инженерии (подразумевается получение необходимой информации от потерпевшего с использованием психологических приемов)».

Читайте также:
Происшествия Зеленоград Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте