Полиция в Зеленограде задержала мужчину, подозреваемого в кражах автозапчастей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска в Зеленограде совместно коллегами из ОМВД России по району Крюково Москвы задержали мужчину, которого подозревают в кражах запчастей с автомобилей. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО.

По данным следствия, двое злоумышленников, передвигаясь на электросамокатах, присматривали машины для хищения с них автозапчастей. С помощью болгарки мужчины вырезали катализатор, прятали его в рюкзак и скрывались.

Также полиция выяснила, что задержанный был причастен к четырем аналогичным эпизодам противоправной деятельности на Георгиевском проспекте, в 18-м и в 20-м микрорайонах. В общей сложности злоумышленники нанесли ущерб на 169 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 36-летний житель Москвы. При этом его подельника на данном этапе обнаружить не удалось.

Видео: Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО

В отношении мужчины возбудили четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». С него взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Западном административном округе Москвы злоумышленники похитили у пожилой жительницы города не менее 850 тысяч рублей с банковского счета. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хищение денежных средств с банковского счета с использованием хакерских атак, специальных технических средств, методов социальной инженерии (подразумевается получение необходимой информации от потерпевшего с использованием психологических приемов)».