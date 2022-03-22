Врач рассказал, кому стоит продолжать носить маски в помещениях

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Людям с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом следует продолжать носить маски в помещениях. Об этом сообщил врач Сергей Хомяков.

В Москве и нескольких других российских регионах в марте отменили обязательный масочный режим, который действовал из-за распространения коронавируса.

Но, по словам медика, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, циркуляция COVID-19 сохраняется и будет продолжаться, пока не сформируется популяционный иммунитет ко всем его штаммам.

— Поэтому даже сейчас нужно носить маски в общественных местах людям, зараженным любыми видами респираторных инфекций, а также тем, кто имеет ослабленный иммунитет и хронические заболевания, — пояснил Хомяков.

Он напомнил, что маска обеспечивает защиту органов дыхания от крупных частиц вируса. При этом данное средство защиты не может уберечь от инфицирования респираторно-тропными вирусами, которые содержатся в мелкодисперсных аэрозолях воздуха.

Также медик порекомендовал соблюдать соцдистанцию и проветривать помещения каждый час, передает РИА Недвижимость.

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16 марта эксперты оценили уровень иммунитета к COVID-19 в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 марта объявил об отмене масочного режима в столице. Данное решение было принято в связи с улучшением эпидемической ситуации в городе. Также стало известно, что обязательное ношение масок отменили и в Подмосковье.