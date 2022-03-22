Ученые назвали продукт, увеличивающий риск развития деменции

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Симптомы деменции иногда могут развиваться внезапно и быстро ухудшаться. Ученые считают, что диета может сыграть большую роль в снижении риска развития слабоумия.

Исследование, проведенное Университетом Южной Австралии, показало, что острая диета может быть связана с деменцией. У тех, кто потреблял более 50 граммов перца чили в день, риск ухудшения памяти и ухудшения когнитивных функций был почти в два раза выше.

Однако специалисты отметили, что чили также может оказывать благоприятное влияние на здоровье человека. Результаты исследований показали, что по сравнению с людьми, которые редко или никогда не ели перец чили, и теми, кто это делал, относительное снижение смертности от рака составило 23 процента, а ранней смертности в целом — 25 процентов.

Также ученые рассказали, что сердечно-сосудистые заболевания могут значительно увеличить риск развития деменции у человека, сообщается на портале Express.

Невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал, что возраст, вредные привычки, генетика и уровень образования могут быть рисками для возникновения деменции. Эксперт напомнил, что при деменции снижаются когнитивные функции, а это приводит к тому, что такому человеку труднее справляться с жизнью в быту и обществе.