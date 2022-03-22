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Захарова ответила на слова Псаки об уходе компаний из России

Юлия Курганова

В мире
Захарова ответила на слова Псаки об уходе компаний из России
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнение в словах пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что американские власти не просили компании приостанавливать свою деятельность на территории РФ.

— Как и «Северный поток — 2» — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ, — написала она в понедельник, 21 марта, в своем Telegram-канале ответ на слова Псаки.

Ранее пресс-секретаря Белого дома сказала, что американские компании должны сами решать, уходить ли с рынка России, власти США не просили ни одну из них делать это.

19 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Запад давит на ушедшие из России компании, чтобы они не возвращались. Никто не хочет терять российский рынок, ведь на Западе есть и прагматики, а не только пропагандисты, подчеркнул он.

Как пояснил «ВМ» вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, целью ухода зарубежных компаний с российского рынка является намерение повлиять на экономику в стране и избежать репутационных проблем в странах Европы и Америки. Но сейчас руководство ушедших с рынка России зарубежных компаний, вероятнее всего, «будет корректировать свои действия», считает он.

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