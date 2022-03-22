Госдеп осудил решение РФ признать Meta* экстремистской организацией

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Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс во вторник, 22 марта, осудил решение РФ признать Meta* и принадлежащие ей социальные сети Instagram** и Facebook*** экстремистскими организациями.

— Мы осуждаем решение московского суда признать Meta* с ее Facebook*** и Instagram** экстремистскими. Это посягательство на доступ людей к информации должно прекратиться, — передают его слова «Известия».

11 марта компания Meta* разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook*** и Instagram** в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины.

В ответ на это 11 марта Генпрокуратура потребовала запретить деятельность компании в РФ, а СК России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями компании Meta*.

В тот же день вице-президент Meta* Ник Клегг рассказал, что новые правила в аспекте высказываний об армии России будут применяться лишь на Украине.

14 марта Instagram** был официально внесен в реестр запрещенных сайтов на территории России. В то же время россияне могут пользоваться этими соцсетями, как и мессенджером WhatsApp, который не попал под блокировку. «Вечерняя Москва» узнала у юриста, в каких случаях использование этих приложений может грозить ответственностью и почему все же не стоит рисковать.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.