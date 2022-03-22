Исследование: Более 90 процентов россиян планируют уйти в отпуск в 2022 году

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Около 92 процентов россиян планируют уйти в отпуск в 2022 году. Об этом стало известно во вторник, 22 марта, благодаря исследованию сервиса «Зарплата.ру», проведенному с 15 по 20 марта среди 1980 жителей России в возрасте от 18 до 55 лет.

— В этом году пойти в отпуск намерены 92 процента респондентов. Большинство собирается поехать в отпуск по городам России — 60 процентов, 14 процентов постараются выехать за рубеж, 10 процентов будут отдыхать у себя на даче, семь процентов планируют делать дома ремонт. Лишь один процент опрошенных пойдет учиться новому или займется переобучением, — говорится в документе сервиса.

Идеальный отпуск, согласно мнению 40 процентов участников опроса, — отдых на пляже у моря. 27 процентов респондентов уверены, что лучше всего подойдут экскурсии по разным городам. 13 процентов россиян не задумываются о месте релаксации — главное, чтобы не беспокоили по работе.

В результатах опроса также отмечается, что более половины россиян (55 процентов) считают, что давно не были в отпуске. Примечательно, что 31 процент респондентов во время отдыха не собирается пользоваться программой субсидирования поездок, а 23 процента опрошенных вообще не знают, что это такое, передает ТАСС.

В России возобновили программу туристического кешбэка. Россияне вновь смогут вернуть 20 процентов от потраченных средств на отдых внутри страны. Подобное решение принято и для детского туристического кешбэка. «Вечерняя Москва» узнала об условиях участия в социальной программе и способах возврата средств.