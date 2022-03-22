В Пентагоне не поняли смысла использования РФ гиперзвукового оружия на Украине

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США не понимают, зачем вооруженные силы РФ использовали гиперзвуковое оружие во время спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.

— Честно говоря, это в каком-то смысле головоломка, потому что не совсем ясно, зачем нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание. С военной точки зрения, в этом нет большой степени практичности, — заявил он.

При этом чиновник добавил, что руководство Штатов не может независимо подтвердить или опровергнуть факт использования такого оружия, однако считает его возможным, передает газета The Hill.

21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что ВС России использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время нанесения удара по топливной базе в Николаевской области Украины.

В этот же день Конашенков отметил, что Вооруженные силы России эффективно применяют крылатые ракеты в рамках операции на Украине. Данными ракетами, заверил он, наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре, а не по гражданским объектам. Тогда же корреспондент «Вечерней Москвы» узнала о важных событиях спецоперации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.