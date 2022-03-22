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Москвичам расскажут, как эффективно работать в социальных сетях

Анастасия Колоскова

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Москвичам расскажут, как эффективно работать в социальных сетях
Слева направо: Анастасия Любовицкая, Виталий Крупейченко на занятии для са- мозанятых в центре «Моя карьера». Здесь специалисты помогают москвичам и с трудоустройством / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

С 24 марта по 6 апреля центр занятости «Моя карьера» проведет цикл лекций, рассказывающих об инструментах ведения бизнес-аккаунтов в мессенджере «Телеграм» и социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщила заместитель директора центра Ольга Лотванова.

— Для соискателей мы предлагаем целый спектр образовательных программ и тренингов, которые повышают эффективность трудоустройства. Открытые лектории — это особенный формат коммуникации со слушателем. Они не только помогают получить полезную информацию, предоставленную признанными экспертами, но и вдохновляют наших клиентов двигаться к своей цели, — рассказала она.

Представитель центра занятости «Моя карьера» отметила, что в текущем году состоится более 20 подобных мероприятий.

Так, 24 марта в 14:00 москвичи могут узнать, как сохранить гармонию и заряжать ею людей. Лекцию «Гармония и мир: для себя и для других» проведет бизнес-тренер, коуч топ-менеджеров, ведущая трансформационных практик Маргарита Иванова-Фулвари. Посетить занятие можно в центре занятости «Моя карьера» по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Узнать, как продвигать собственное дела в социальных сетях можно узнать на лекции эксперта по маркетингу и продажам, бизнес-ментори основателя digital-агентства Юлии Магась. Вебинары «ВКонтакте» для бизнеса» состоятся 29 и 31 марта с 14:00 до 16:00. Онлайн-лекция «Телеграм» для бизнеса» пройдет 6 апреля с 14:00 до 16:00, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, с 28 марта по 21 апреля в центр занятости «Моя карьера» запускает онлайн-программу для женщин с детьми «Твой старт: создай поток клиентов». Принять участие в нем приглашаются москвички, желающие открыть свое дело.

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