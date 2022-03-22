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В России за сутки выявили 26 394 случая коронавируса

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 26 394 случая коронавируса
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 26 394 нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 472 пациента, 7854 человек были госпитализированы в медицинские учреждения.

В России за сутки выявили 26 394 случая коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели после перенесенной инфекции 74 920 граждан, говорится в сообщении на портале.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России за месяц снизился в 3,7 раза. Тем не менее, показатели заболеваемости ковидом остаются сравнительно высокими: на 11 неделе 2022 года инфекцией заразились 235 160 россиян.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что мутированный вариант COVID-19 ВА.2 может вытеснить имеющиеся штаммы болезни, а заразиться им могут даже переболевшие. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация к новой волне пандемии.

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