Более шести тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье в 2022 году

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более шести тысяч подъездов отремонтируют в Московской области в этом году в рамках масштабной программы по ремонту подъездов, передает портал «Подмосковье сегодня».

Программа «Мой подъезд» стартовала в регионе еще в 2016 году. За это время перемены почувствовали более двух миллионов жителей многоквартирных домов.

Власти региона отмечают, что в рамках программы проделана колоссальная работа. Сообщается, что к концу года будет отремонтирован юбилейный (стотысячный) подъезд.

Участие в программе добровольное и происходит по решению собственников жилья, которые могут предложить любой дизайн и оформление своего подъезда. Жители могут контролировать качество работ и предлагать свои замечания и пожелания.

9 марта стало известно, что специалисты используют исключительно отечественные материалы при реализации программы капитального ремонта в жилых домах столицы. В частности, речь идет о различных видах дверей и окон и сухих строительных смесях. Все лифты, устанавливаемые в рамках столичной программы капремонта, тоже отечественного производства.