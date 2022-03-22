Рябков: С военно-биологическими лабораториями США на Украине нельзя мириться

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия не может мириться с созданием США на территории Украины биолабораторий с перспективами разработки компонентов биологического оружия. Об этом во вторник, 22 марта, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков по итогам встречи с депутатами фракции «Единая Россия».

— Вскрылись проблемы, о которых мы говорили давно, но масштаб этих проблем таков, что с ними просто нельзя мириться. Военно-биологические программы США, которые осуществлялись на территории Украины — это предмет глубокой озабоченности с точки зрения нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и перспектив создания компонентов биологического оружия, — цитирует замминистра ТАСС.

Рябков добавил, что Вашингтон и Киев играли и продолжают играть негативную роль в военно-биологической сфере. По его словам, российская сторона годами добивается укрепления режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, но с 2001 года американцы блокируют процесс.

— Мы рассчитываем на то, что здравомыслящие силы в международном сообществе все же подойдут ответственно к этому процессу, и мы рассчитываем на поддержку наших союзников и партнеров, с которыми находимся в тесном контакте и плотном диалоге по этим вопросам, — указал замминистра.

Рябков подчеркнул, что работа по прояснению всех фактов создания биолабораторий на Украине будет продолжена, в том числе на профильных международных площадках.

17 марта Минобороны России обнародовало документы о сотрудничестве США и Украины в производстве биологического оружия. Опубликованный документ от 6 марта 2015 года подтверждает непосредственное участие Пентагона в финансировании занимающихся оружием биолабораторий на Украине.