Фото: Whitehouse

Американские читатели газеты Daily Mail выразили недовольство политикой президента США Джо Байдена из-за резкого роста цен на внутренние авиаперелеты.

Согласно данным СМИ, цены на билеты на перелеты внутри страны выросли на 36 процентов с начала года. Эксперты считают, что это связано с повышенным спросом после двух лет пандемии, а также с резким ростом цен на топливо.

Пользователи Daily Mail считают, что в происходящем виновата не Россия, а администрация Белого дома и Байден в частности.

«Байден мог бы многое из этого предотвратить, если бы просто отменил свои некомпетентные решения, нанесшие ущерб нефтегазовой отрасли. Тем не менее он винит Путина, хотя это происходит уже больше года. Худшая марионетка из когда-либо существовавших»; «Байденомика дарит нам байденфляцию»; «Дай угадаю, Путин виноват? Дело же точно не в слабоумии Джо», — пишут пользователи издания.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции в отношении России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.