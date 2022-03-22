Инспекторы МАДИ пройдут обучение на виртуальных тренажерах

Фото: Пресс-служба МАДИ

180 инспекторов МАДИ, которые контролируют соблюдение правил дорожного движения в столице, повысят свою квалификацию на виртуальных тренажерах. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Вместе с коллегами из VR-центра Московского городского университета управления правительства Москвы мы подготовили для наших инспекторов собственную уникальную программу — c помощью VR-тренажеров сотрудники МАДИ отработают сложные рабочие ситуации в виртуальном пространстве, — рассказал заммэра.

По его словам, ежедневно инспектор выявляет порядка двадцати нарушений правил остановки и стоянки, которые могут привести к ДТП. Обучение поможет сотрудникам принимать верные решения в различных ситуациях, благодаря чему безопасность на столичных улицах повысится, отметил Ликсутов.

Он добавил, что виртуальное обучение касается в том числе психологических аспектов работы. Инспекторов научат, как предотвращать конфликты при общении с автолюбителями и сохранять душевное равновесие. Эксперты утверждают, что эффективность обучения на виртуальном тренажере минимум на 10 процентов выше, чем у классического формата.

До этого сообщалось, что четвертые детские соревнования по джимхане завершились в мотошколе Мосгортранса.