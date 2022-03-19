Четвертые детские соревнования по джимхане завершились в Москве

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Четвертые детские соревнования по джимхане завершились в мотошколе Мосгортранса. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 19 марта.

— Одна из приоритетных для нас задач — обучать подрастающее поколение правилам дорожного движения и техникам безопасного вождения. Это залог их безопасности на всю жизнь, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Мотошкола, считает он, отлично справляется с данной задачей. С каждым сезоном заниматься в ней будет все больше детей, выразил уверенность Ликсутов.

Участие в соревнованиях впервые приняли девочки. Ребята от 5 до 14 лет состязались, кто быстрее и аккуратнее всего сможет проехать по площадке между искусственными препятствиями.

Кубки по итогам вручили победителям, а участников наградили памятными призами. Записаться в мотошколу можно по телефону: 8 (910) 499-40-02, отмечается в Telegram-канале департамента.

В мае 2021 года сообщалось, что вторая площадка для обучения открылась в мотошколе Мосгортранса. Обучение в ней могут пройти дети от пяти лет, а также взрослые.